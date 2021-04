Paula Navarro deja la banca de Santiago Morning y su reemplazante es Marco Olea

La entrenadora de Santiago Morning, vigente campeón nacional de fútbol femenino, Paula Navarro, decidió dar un paso al costado y en su reemplazo asumirá el ex goleador de Universidad de Chile Marco Olea, quien tendrá su primera experiencia como entrenador titular.

De acuerdo a Navarro, su salida obedece únicamente a razones personales, descartando que se trate de una pasada de cuenta por sus continuas críticas a la actividad.

"Estamos haciendo una reestructuración por el Campeonato Nacional. Hicimos cambios. Yo estoy cansada. Olea va a estar a prueba en el campeonato. Para eso lo he preparado. Va a tener una ayudante técnico y yo también voy a estar cerca de su trabajo", explicó a La Tercera la exitosa DT.

"No es ninguna pasada de cuenta", añadió.

"Tengo proyectos personales, como terminar de escribir mi libro y no me alcanza el tiempo. Necesito un break también. Hace mucho tiempo que ya no quiero dirigir. Es terrible dirigir, aparte de lo que yo hago. No soy una simple entrenadora. Es fácil ponerse a dirigir cuando no haces nada más. No es mi caso", complementó.