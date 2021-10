Simone Biles expresó apoyo a jugadoras que acusaron abuso sexual de ex entrenador

La estadounidense Simone Biles, múltiple campeona mundial de gimnasia y medallista olímpica, expresó su apoyo a las jugadoras de la liga de ese país (NWSL) que acusaron casos de abusos sexuales que perpretó el entrenador Paul Riley en el equipo North Carolina Courage.

Este martes, las ex futbolistas Meleana Shim y Sinead Farrelly profundizaron en el programa televisivo Today Show sobre los acosos y abusos que cometió Riley, de 58 años, a quien lo catalogaron como un "depredador".

Debido sus declaraciones, Biles usó sus redes sociales y con un escueto, pero potente mensaje, manifestó su postura: "Estoy con todas las jugadoras", escribió la gimnasta, junto con un corazón negro.

I stand with all the players 🖤 https://t.co/ubGgxAKVVC