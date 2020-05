"Clavito" Godoy: Los representantes se adueñaron de los clubes y las selecciones menores

El experimentado director técnico nacional Hernán "Clavito" Godoy aseguró que el fútbol chileno ha sido apoderado por los representantes y que los entrenadores no están apostando por las divisiones inferiores.

"Los representantes de los jugadores se han adueñado de los clubes y de las divisiones inferiores de la selección nacional, lo digo con altura de miras y con franqueza. Los clubes ya son sociales, como en Argentina, si no que son sociedades anónimas", señaló Godoy en el CDF.

"El problema es ese, viene un técnico extranjero y los pocos entrenadores nacionales no le dan tiraje a la chimenea, no arriesgan. Yo estuve en Santiago Morning y la base fue hacer debutar jóvenes, así por ejemplo tuve a Esteban Paredes y mira lo que ha sido. El DT no tiene que estar solo preocupado de ganar el día domingo", añadió.

Sobre el poco universo de jugadores chilenos seleccionables, Godoy dijo que "la base está jugando en el extranjero, soy muy pocos los jugadores del torneo local y eso nos perjudican. Los dirigentes solo juegan con los oriundos, no con los que juegan en casa. Se pueden rastrear jugadores con una selección norte, centro y sur, eso fue lo que hizo José Sulantay".