Pablo Milad sobre el regreso del Fútbol Joven: Queremos fijar una fecha lo antes posible

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, afirmó que tienen la intención de fijar cuanto antes una fecha para el regreso del Fútbol Joven, paralizado hace varios meses, primero a raíz del estallido social y luego por la pandemia del coronavirus.

"No tenemos fecha aún, está próxima a ser anunciada", indicó tras la presentación de Hernán Caputto y Ariel Leporati como técnicos de la sub 17 y sub 15, respectivamente.

"Estamos esperando, a través del Plan Paso a Paso, la aprobación de los protocolos que tenemos entregados hace mucho tiempo y esperamos que esta respuesta sea lo más pronto posible y dar una fecha de inicio a las competencias", explicó.

"Hay clubes que está entrenando y otros no. Por eso tenemos que ser consecuentes, llegar a un equilibrio, esperar las seis semanas de pretempodada y analizar si se puede ajustar en base a que la mayoría de los clubes está entrenando", continuó.

"Queremos fijar lo antes posible una fecha, es una fecha esperada por todo el Fútbol Joven, siempre ha habido la intención de realizar la competencia, lamentablemente las condiciones no lo han permitido, pero la disposición de los clubes al igual que la ANFP han estado siempre", completó.