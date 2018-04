Jugador de San Luis se unirá a la selección chilena para Mundial de Futsal

La Rama Unificada del club San Luis de Quillota anunció este jueves que uno de sus jugadores fue elegido para formar parte del plantel de la selección chilena que dirá presente en el segundo Campeonato Mundial de Futsal para personas con discapacidad intelectual.

Jhon Leiva fue escogido por la Agrupación Deportiva de Atletas Especiales (ADAES), para ser parte de este torneo. El joven quillotano participa activamente en la nueva rama del club "canario", la que lleva más de un año de funcionamiento.

"Jhon, desde hace dos semanas atrás, dos días a la semana, ha estado viajando a Santiago a entrenar con la selección y ya está confirmado para que vaya a participar de este campeonato que se jugará desde el 13 de mayo en adelante en Roma, Italia. Como San Luis de Quillota estamos felices y orgulloso del trabajo que se está haciendo, los chicos lo hacen todos los días", expresó el entrenador del equipo, Héctor Cuevas.

Por su parte, Leiva señaló: "Estoy feliz, porque me gusta jugar y por eso estoy orgulloso. Es una oportunidad nueva, fue muy encima que me dijeron, es como muy apurado porque no me gusta viajar. Mi familia está muy orgullosa de mí, feliz de que me vaya a Italia, mi mamá, mis vecinos, que me apoyaron".

El Mundial de Futsal de Roma, Italia, tiene fecha de inicio programada para el 13 de mayo.