Paulo Díaz pudo entrar al concierto de Karol G y disfrutó junto a su esposa

El seleccionado nacional Paulo Díaz sí pudo entrar al concierto de Karol G y lo disfrutó junto a su esposa Fernanda Arenas, el cual se desarrolló en el Movistar Arena en Santiago.

Arenas publicó varios videos en sus historias de Instagram, donde se mostró en un modo muy romántico con la figura de River Plate.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Este espectáculo ha estado en el centro de la noticia, no solo por lo musical, sino por la polémica que protagonizó Gary Medel tras no ser autorizado a ingresar al recinto capitalino, por no tener actualizado su pase de movilidad.