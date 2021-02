Esposa de Gary Medel aclaró versión sobre el fin de su contrato con Bologna

Cristina Morales, la esposa del futbolista chileno Gary Medel, salió al paso de una publicación en que se afirmaba que el club italiano Bologna no renovará su contrato, el que supuestamente finaliza en 2021, aclarando los detalles de este vínculo.

La periodista española reaccionó a un corresponsal chileno que afirmó que en Italia le aseguraron que "no renovarán el contrato de Gary Medel, el que finaliza en junio del 2021", tras lo cual especuló con la opción de que llegue a Boca Juniors, club que supuestamente se contactó con la tienda boloñesa.

"Yo estudié periodismo y luego hice un máster deportivo. Lo más básico que me enseñaron es al menos saber cuándo finaliza contrato un jugador... no hay q ser un lumbreras, con que te hubieras tomado la molestia de saber realmente de él, sabrías que termina en 2022", escribió la mujer del "Pitbull" en Twitter.

"Lo que más me impacta es como te pegas el pegotazo DESDE ITALIA como el que sabe de buena mano y no sabes ni eso que sale hasta en google 😪 porfavor contrasta primero no engañes así a la gente que está feo...un saludo!", agregó, repasando al profesional.

Querido Enzo, yo estudié periodismo y luego hice un máster deportivo. Lo más básico que me enseñaron es al menos saber cuándo finaliza contrato un jugador...no hay q ser un lumbreras, con que te hubieras tomado la molestia de saber realmente de él, sabrías que termina en 2022 🤦🏻‍♀️ — Cristina Morales (@CristinaMorales) February 15, 2021