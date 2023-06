Gary Medel se despidió de Bologna: Usé la camiseta rossoblú con orgullo

El futbolista chileno Gary Medel oficializó en sus redes sociales su partida de Bologna, club en el que terminó su contrato y que defendió durante cuatro temporadas.

"Hay historias que nunca deberían terminar. Llegué a Bolonia hace cuatro años: ciertamente no era un niño, había jugado, entre otros equipos, en Boca, Sevilla e Inter de Milán, Besiktas, y el día que puse un pie en Casteldebole no podía imaginar que esta ciudad y su gente así entrarían definitivamente en mi corazón", escribió en un sentido mensaje.

"La pasé muy bien en Bolonia, mi familia y yo nunca la habíamos pasado tan bien en ningún otro lugar. Si estábamos tan contentos es por la gente: alegre, sociable, cariñosa sin entrometerse nunca, pero también gracias a la gente que conocí en el club, desde el presidente, a los directivos, a los compañeros, al cuerpo técnico, hasta todos los empleados de Casteldebole", dijo.

"Realmente siento que tengo que agradecer a todos por lo que me dieron, he hecho todo lo posible para corresponderles. Usé la camiseta rossoblù con orgullo. Llevo conmigo los cánticos de la afición, las alegrías, las decepciones, las victorias y las derrotas", dijo Medel.

"Llevo en mi corazón a Sinisa Mihajlovic, quien nos enseñó a no rendirnos aún cuando el enemigo es mucho más fuerte que nosotros. Hay historias que no deberían terminar nunca, y esta no terminará porque Bolonia siempre tendrá un seguidor más", apuntó.

Medel llegó a Bologna en el 2019 y se mantuvo como uno de los jugadores destacados del club.