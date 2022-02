Humberto Suazo desmintió altercado con Basay y aclaró que su discusión fue con Italo Traverso

El experimentado delantero de Deportes La Serena Humberto Suazo aclaró el altercado que vivió durante una práctica del equipo.

El atacante desmintió que tuviera un cruce con el entrenador Ivo Basay, pues según explicó se trató de una "pequeña discusión" con Italo Traverso, el preparador físico.

"Es totalmente falso, en ningún momento me he pelado con Ivo, lo que pasó fue que tuvimos una pequeña discusión, nos compartimos palabras con el profesor Italo, pero se habló, se pidió disculpas, se hablaron las cosas y quedó ahí en el momento", dijo en una declaración difundida por el club.

"Lo más grave es que se ha ensuciado el nombre una vez más, cada problemita que hay aquí lo hacen muy grande o me ensucian el nombre", reclamó Suazo, luego que se diera a conocer a través de diversos medios que existió un conflicto con el director técnico.

"Con el prove Ivo nunca hubo nada, fue todo con el profe Italo, pero quedó ahí, ni siquiera fue una pelea, fue una discusión, compartimos opiniones, pero ahí quedó", siguió "Chupete".

"Lo que más preocupa es que se saque información falsa. En este plantel me siento contento, cómodo, juegue o no juegue mi comportamiento tiene que ser de dar un ejemplo a los jóvenes que vienen de más abajo, y me siento contento y respaldado en todo sentido", indicó.

"Para cortar el tema y que no se esté hablando, igual me siento un poco desilusionado con lo que ha salido, porque afecta a mi familia, me afecta a mí, afecta a los niños, entonces nada más que cortar el tema, se hablo con las personas que se tenía que hablar, con el profe Ivo nunca hubo una pelea y dejar este tema aquí, más que todo me gustaría que todos tuvieran conocimiento", finalizó.