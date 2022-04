Simone Inzaghi: Debemos seguir luchando porque los obstáculos están a la vuelta de la esquina

El entrenador de Inter de Milán, Simone Inzaghi, expresó la confianza que tiene en sus dirigidos en la carrera por el título de la Serie A, luego de la victoria conseguida sobre Hellas Verona este sábado.

En rueda de prensa, el DT de Alexis Sánchez y Arturo Vidal destacó que: "El equipo jugó el partido que tenía que hacer, dando una señal importante y encontrando continuidad tras el éxito en el clásico con Juventus. Todavía quedan muchos partidos, pero estas señales son importantes".

"Nunca he perdido la fe en los chicos y hoy también pudimos contar con nuestro público que tanto nos ha empujado. La cabeza cuenta mucho, tuvimos un esfuerzo no indiferente y cuando faltaron los resultados en los últimos partidos, la cabeza se puso pesada y ya no pudimos jugar como antes", añadió.

Así mismo, Inzaghi remarcó que: "Quedan siete partidos, tendremos que luchar en cada uno porque los obstáculos en esta Serie A siempre están a la vuelta de la esquina, pero los jugaremos de la mejor manera".