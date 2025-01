Almirón prepara las maletas para partir al fútbol de Estados Unidos

Este sábado por la fecha 23 de la Premier League, Newcastle United venció por 3-1 a Southampton en calidad de visitante, en un partido que pudo marcar el adiós de Almirón del cuadro de las “urracas”.

Pese a comenzar perdiendo el partido tras el gol de Jan Bednarek a los 10 minutos, Newcastle dio vuelta el marcador con anotaciones de Alexander Isak a los 26 y 30 minutos, más el tanto de Sandro Tonali a los 51 minutos.

THREE POINTS ON THE SOUTH COAST! 😍 pic.twitter.com/dDCHKTqsWy