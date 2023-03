"Dibu" Martínez: Lo que me digan de otros países me entra por un oído y sale por el otro

El arquero argentino Emiliano Martínez, campeón del mundo en Qatar 2022, lanzó una desafiante frase a propósito de las diversas críticas que recibe por su actitud y luego de ganar el premio The Best de la FIFA.

"Lo que me diga la gente de otros países me entre por un oído y me sale por el otro", manifestó en conversación con TyC Sports.

También contó qué le dijo a Lionel Messi por el premio The Best: "Yo viajé molestando a Leo. Estaría contento que lo ganes tú o Scaloni, por último voy a comer gratis. 'No, tenemos chances los tres', me dijo. Muy humilde como siempre. Es la unión que tenemos en el grupo. Yo me pongo contento cuando un compañero gana algo y no yo. Creo que a ellos les pasa lo mismo. Están felices si yo o el que sea gana un trofeo. Eso es amistad y familia. Los tres estábamos muy emocionados".

"Los The Best fueron una caricia, un mimo a mi carrera. A los 18 años dejé mi casa en Mar del Plata. Pero estoy obsesionado con ganar más cosas con la selección. Le mandé un mensaje al grupo diciendo muchísimas gracias por hacerme esto. Gran parte es de ellos (...) ahora tenemos que demostrar partido a partido que somos campeones. Juguemos contra Panamá o Brasil", agregó.