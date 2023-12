El drama de Luis Suárez: Los días antes de cada partido me tomo tres pastillas y me inyectan

El uruguayo Luis Suarez, quien jugó este fin de semana su último partido con la camiseta de Gremio de Brasil, confesó el drama que vive antes de cada partido por los problemas fisicos que lo aquejan en el último tiempo.

Suárez señaló en Radio 890 Sport de Uruguay: "Lo que siento es un pinchazo constante en la rodilla. Por suerte no me genera líquido porque no podría ni moverla, pero se me traba y no la puedo ni doblar".

"Los días antes de cada partido me tomo tres pastillas y horas antes de jugar me inyectan un Voltarén (antiinflamatorio y analgésico). Si no, no puedo jugar. De ahí la renguera", añadió.

De todas formas, sostuvo que quiere seguir jugando: "Si voy a un club es para ganar, sino me retiraría. Soy cabeza dura y quiero seguir disfrutando de jugar al fútbol que es lo que más me gusta".

Suárez ha sido vinculado con Inter Miami de Lionel Messi de cara a la próxima temporada, pero no hay nada oficial de ninguna de las partes.