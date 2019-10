Italiano Claudio Marchisio anunció su retiro del fútbol profesional

El italiano Claudio Marchisio anunció su retiro a los 33 años, luego de un paso por el club ruso Zenit, donde tuvo irregulares actuaciones debido a las molestias físicas que le aquejan.

El futbolista escribió en Twitter un importante mensaje en el que contó que "soy un niño de Turín que soño por jugar en Juventus y que lo hizo".

Marchisio jugó en Juventus por primera vez en el 2006 y se mantuvo ahí por 12 años, salvo una temporada en la que fue a préstamo a Empoli.

En el 2016 sufrió una seria lesión de rodilla y desde ese momento se complicó su permanencia en el cuadro italiano, desde el cual partió a Zenit.

En la Juve ganó cuatro Copas de Italia, estuvo en dos oportunidades en la final de la Champions League y alcanzó siete ligas.

I’d made a promise to the kid who dreamt to become a football player. I would have played until I had felt the marvel stepping into the pitch. I wasn’t fulfilling my promise anymore, that’s why I prefer to stop. So, thank you dream, you gave me strength, success and joy! pic.twitter.com/PZ3umLN8mC