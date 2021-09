Jugadores ingleses sufrieron insultos racistas de hinchas húngaros en su duelo por Clasificatorias

La selección inglesa sonrió este jueves al golear a domicilio a Hungría por las Clasificatorias europeas al Mundial de Qatar. Sin embargo, no todo fue felicidad, ya que el subcampeón de la Euro 2020 recibió insultos racistas y bastante hostigamiento de parte de los hinchas de la escuadra "Magiar".

Según reportó el sitio Sky Sports, la parcialidad húngara expresó sonidos como los de un chimpancé hacia el jugador Raheem Sterling, cada vez que este entró en contacto con el balón e incluso cuando asistió a Harry Kane en uno de los goles.

Además, la hinchada local abucheó el momento en que el plantel de los "Tres Leones" se arrodilló antes del pitazo inicial, en el ya tradicional gesto en contra del racismo.

Consultado por los hechos tras el encuentro, el entrenador inglés Gareth Southgate mencionó que: "No éramos conscientes de ello en el equipo. No sé si los jugadores en el campo lo escucharon. Pero todo el mundo sabe de lo que hemos hablado durante dos o tres años.

"Ellos saben lo que representamos como equipo y tenemos que esperar que podamos seguir erradicando el racismo no solo en el fútbol sino de la vida en general", agregó el DT.

🇭🇺 Hungary fans have been heard racially abusing England stars Raheem Sterling and Jude Bellingham with racist chants.



THIS IS NOT OK. 🤬@FIFAcom come on. pic.twitter.com/befjBqZE5E