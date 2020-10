La agenda televisiva de la fecha FIFA para esta semana

Esta semana se disputa una nueva fecha FIFA, razón por la que las diferentes selecciones del mundo afrontarán distintos desafíos, razón por la que te mostramos dónde puedes ver cada encuentro.

Miércoles 7 de octubre

Amistosos internacionales

Italia vs. Moldavia, 15:45 horas. (Transmite Directv Sports)

Holanda vs. México, 15:45 horas. (Transmite ESPN Play)

Alemania vs. Turquía, 15:45 horas. (Transmite Directv Sports)

Portugal vs. España, 15:45 horas. (Transmite ESPN 2)

Suiza vs. Croacia, 15:45 horas. (Transmite Directv Sports)

Francia vs. Ucrania, 16:10 horas. (Transmite Directv Sports)

Jueves 8 de octubre

Amistosos internacionales

Suecia vs. Rusia, 13:30 horas. (Transmite ESPN)

Clasificatorias Sudamericanas, Qatar 2022

Uruguay vs. Chile, 19:45 horas. (Transmite Chilevisión y CDF)

Paraguay vs. Perú, 20:30 horas. (Transmite CDF)

Argentina vs. Ecuador, 21:20 horas. (Transmite CDF)

Viernes 9 de octubre

Clasificatorias Sudamericana, Qatar 2022

Colombia vs. Venezuela, 20:30 horas. (Transmite CDF)

Brasil vs. Bolivia, 21:30 horas. (Transmite CDF)