Periodista contó que "escondieron" imágenes exclusivas del "Pacto de Lima" para no hundir a Perú

El periodista deportivo peruano Erick Osores, conductor del programa "Fútbol en América", reconoció que escondieron imágenes exclusivas del recordado "Pacto de Lima" entre la selección incásica y la de Colombia, que permitió a ambos equipos clasificar al Mundial de Rusia 2018.

Según publicó Líbero, el profesional de las comunicaciones confesó que la emisión que encabeza contaba con registros en que se mostraba la charla entre Renato Tapia y Radamel Falcao durante el duelo que acabó 1-1 rumbo al pasado torneo planetario.

"Voy a confesar algo. Esa vez Perú jugó empate con Colombia 1-1 y nosotros teníamos imágenes de plano cerrado de las conversaciones de la cancha. Y en un acto que no está bien, porque no hicimos lo que correspondía que es periodismo, pero dijimos 'miramos para otro lado' y no pusimos las imágenes", dijo en el citado programa.

Los motivos, según explció, fueron que la prensa chilena podía usar las imágenes para hacer su reclamo, por lo cual sostuvo que "no estuvo mal" esconderlas.

"No quisimos perjudicar y dar pie al rival. Si ponemos las imágenes podemos hundir a Perú, porque podían ir al reclamo de Chile. Hicimos mal, lo quiero reconocer públicamente. En ese momento dijimos 'metemos esta imagen, lo agarran los chilenos, se van al TAS y nos quedamos sin Mundial'. Y ¿Sabes qué? No estuvo mal. Era lo que había que hacer", finalizó.

En aquella ocasión Chile quedó fuera de Rusia 2018 luego que Perú y Colombia igualaron 1-1 en la última fecha de las Clasificatorias.