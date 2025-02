Terrible: promesa del fútbol chino quedó con muerte cerebral tras amistoso

Un lamentable hecho sacudió al fútbol chino. Guo Jiaxuan, promesa de aquel país con pasos por el Bayern Múnich, se debate entre la vida y la muerte tras sufrir un accidente durante un partido amistoso.

El hermano del futbolista reveló que el estado de salud de Jiaxuan es muy delicado y que tiene pocas probabilidades de sobrevivir.

Guao Jiaxuan es un defensor chino de 18 años que llegó a integrar las divisiones menores del Bayern Múnich y la selección sub 17 de su país. Actualmente milita en el Beijing Guoan, equipo dirigido por el exentrenador de FC Barcelona, Quique Setién.

Jiaxuan se encontraba jugando un partido de entrenamiento ante el RC Alcobendas español cuando recibió accidentalmente un rodillazo en la cabeza, el cual le provocó muerte cerebral.

A través de la red social china Xiaohongshu, el hermano del defensor, dio a conocer su situación médica. “Su estado es de muerte cerebral. Tiene pocas probabilidades de sobrevivir. Guo sufrió una hemorragia subaracnoide después de chocar con otro jugador durante un partido de entrenamiento”, indicó.

“El médico nos dice que hay muy pocas esperanzas de que sobreviva, que está clínicamente muerto como resultado de una falta de oxígeno en el cerebro, y que le van a quitar los tubos”, completó.

Guo Jiaxuan, a U-20 player with the Beijing Guoan Football Club who was diagnosed with brain death after suffering a severe injury during a friendly match in Spain, will soon arrive in Beijing to continue his treatment. “We are deeply saddened by this unfortunate incident. We… pic.twitter.com/vtLW4wKlm9