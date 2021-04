Johnny Herrera: A la U le faltó el detallito de siempre en el Monumental

El ex arquero y actual comentarista Johnny Herrera criticó el planteamiento de Universidad de Chile en la caída por 1-0 ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

"Me quedó la sensación de que cuando la U pudo atreverse, no se atrevió. El profesor Dudamel hizo un planteamiento correcto y pudo anular a Colo Colo de buena forma, pero cuando se tuvo que atrever, no lo hizo. Ese fue el mayor pecado", expresó en TNT Sports.

Herrera añadió que "la U va a buscar el partido con todo y se crea dos oportunidades, que creo fueron las únicas que tuvo en el partido. ¿Por qué tuvimos que esperar a que nos hicieran el gol para ir a buscar el partido? Eso me dio lata".

Por último, cerró diciendo que "faltó el detallito que le falta siempre en el Monumental".