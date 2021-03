Johnny Herrera: La gerencia deportiva de la U viene de mal en peor y con los errores de siempre

El ex arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, se refirió a las últimas críticas del técnico venezolano Rafael Dudamel respecto a la conformación del plantel para el 2021, señalando que la gerencia deportiva de los azules viene "de mal en peor".

En diálogo con TNT Sports, el guardameta señaló que: "Creo que lo que hizo Dudamel el último torneo no es criticable porque el no tenía a sus jugadores. Se encontró con un plantel en el que quizás no podía pedir la intensidad que quería".

"Ahora último, por lo que dijo en esa conferencia, parece que sigue pasando lo mismo. Entonces de quién es la culpa, del entrenador que quiere algo y no te lo traen, o de la gerencia deportiva que viene de mal en peor y con los mismos condoros de siempre".

Del mismo modo, apuntó que: "Es una lata por el técnico (Dudamel) porque no va a ser el primero que le pasa este tipo de situaciones y probablemente tampoco sea el último en irse. Se siguen haciendo los mismos condoros de los últimos cinco años".