Johnny Herrera: Me equivoqué de forma rotunda y dolió

El portero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, se mostró dolido tras el empate 3-3 que sufrió su escuadra frente a Curicó Unido en el Estadio Nacional. Además, se mostró autocrítico por su error en el segundo tanto de los "torteros".

Herrera, aseguró en zona mixta que "estoy triste, una desazón enorme por cómo se dio el partido. Obviamente, yo soy factor en el 2-2, me equivoqué de forma rotunda y dolió, más allá de que después nos pusimos en ventaja y el no saber y querer amarrar el partido nos costó dos puntos".

Además, agregó que "esto es fútbol, es parte de... hoy día no se nos dio, pero seguimos adelante, por lo menos mostramos fútbol, ganas de salir adelante y sacar el partido. Lo hicimos en dos ocasiones y a corregir en la semana lo que se hizo mal. Pienso que no hicimos un mal partido, a pesar del resultado. Igual me deja un poquito de tranquilidad que ajustando algunas piezas, pudimos haber ganado".

Por otra parte, el guardameta de los azules se refirió a la tónica del equipo, de no poder cerrar los partidos, señalando que "no sé si hemos sido merecedores de los resultados que se nos han dado, pienso que hemos hecho buenos partidos, pero a la postre no se nos han dado los resultados".

"Hay que hacer un análisis y una introspección profunda de lo que estamos haciendo mal y bien, y por qué hoy llegamos al empate, cuando pudimos haberlo ganado", añadió.

Finalmente, Herrera sostuvo que "acá hay gente grande y de experiencia, que es el tipo de personas que puede sacar esto adelante, y estoy seguro que lo vamos a hacer. Se nos ha dado todo mal prácticamente, y creo que no nos pueden pasar más infortunios de los que han ocurrido", cerró.