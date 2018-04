Jorge Acuña comenzó a estudiar en el INAF y quiere dirigir a la UC

El ex mediocampista dice que espera que su pasado de "carretero" no lo condene.

El ex volante de la selección chilena Jorge Acuña comenzó a estudiar la carrera de director técnico en el INAF y se puso como meta dirigir los dos clubes que más lo marcaron en su carrera profesional: Unión San Felipe y Universidad Católica.

"Amo este deporte y es un sueño de mi padre verme con el buzo de entrenador. Lo hago por él, para darle otra alegría", comentó el otrora jugador de Feyenoord en diálogo con el diario La Cuarta.

Conocido por su pasado de carrete, Acuña espera que ese aspecto de su vida no le pase la cuenta a la hora de buscar trabajo como DT.

"Sé que aparecí en los medios por salir en las noches, pero espero que mi pasado no me condene a la hora de buscar trabajo", comentó.

"Quiero ser un buen técnico, que me evalúen por mis capacidades, mi experiencia. Que no se me mida con la vara del carrete, de haber sido bueno para el hueveo", añadió el ex jugador.

Y ya planea su futuro como DT: "Me gustaría dirigir en San Felipe por todo lo que significó en mi carrera, siempre me recibieron con los brazos abiertos. También le prometí a mi padre que estaría en la Católica. Ya que no pude volver como futbolista, espero hacerlo como técnico", explicó.