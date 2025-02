Ex Boca se lanzó con dureza contra Jorge Almirón por la final perdida de Copa Libertadores

Antes de convertirse en entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón sufrió una dolorosa derrota junto a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores.

Quien también integró aquel plantel fue Diego González, futbolista que luego salir del Xeneize arribó al fútbol chileno para jugar en Unión Española.

El Pulpo, como es apodado el mediocampista, no jugó aquel compromiso ante Fluminense. Sin embargo, a más de un año de aquel decisivo pleito, recordó sus sensaciones y repasó a su extécnico.

En conversación con TNT Sports Argentina, González se sinceró respecto a aquella final perdida en Río de Janeiro y aseguró que “con cualquier otro entrenador la hubiésemos ganado. Es una opinión personal. Con otro planteamiento, otra forma de vivir la semana…”.

“No quiero entrar en lo que hizo y lo que no, solamente sé lo que se vivió en la semana”, agregó.

El Pulpo, además, recordó los días previos al decisivo compromiso por el torneo más importante del continente. “Yo, que ya me sentía como un entrenador dentro del equipo, trataba de tranquilizar a los muchachos porque sabía que no iba a jugar. Trataba de bajar lo que veía del otro lado. Uno cuando está con la cabeza más fría sabiendo lo que puede pasar con uno, lo toma de otra manera. Había mucho alboroto y yo creo que a los jugadores que son los protagonistas tienes que darles tranquilidad, tienes que hacerlos disfrutar un momento único”.

“Lo viví de esa manera, sabiendo que con otro entrenador yo creo que le hubiésemos dado la alegría que tanto quiere y anhela el hincha de Boca”, completó.

Pensar que, en su momento, cuando dije que no debia dirigir ni la semifinal con Palmeiras se me enojaron y me llamaron por telefono !!

El Pulpo Gonzalez sin pelos en la lengua 👇 pic.twitter.com/rtQizDUJ6n