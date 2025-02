Exseleccionado argentino le cae con todo a Jorge Sampaoli: “Fue injusto conmigo”

Jorge Sampaoli es un viejo conocido nuestro que no la está pasando bien actualmente, ya que el ex técnico de la selección chilena hace poco fue destituido por su equipo en Francia tras estar un corto periodo en el que no consiguió buenos resultados en el fútbol galo.

Ahora se encuentra sin club para dirigir, pero eso no lo exime de más críticas, especialmente por jugadores que fueron dirigidos por él, como es el caso de otro exseleccionado argentino que tuvo declaraciones picantes contra Jorge Sampaoli.

Actual jugador de Boca no tiene el mejor recuerdo de Sampaoli

En su fugaz paso por la Selección Argentina, Jorge Sampaoli fue centro de críticas y cuestionamientos mientras estaba al mando de la Albiceleste en la Copa del Mundo 2018 que terminaron con el DT fuera del banco.

Uno de los jugadores que estuvo en algunos partidos de las Clasificatorias para dicho Mundial fue Agustín Marchesín, actual arquero de Boca Juniors, quien por decisión del técnico no fue parte de la lista final para viajar. "No ir a Rusia me dolió mucho", dijo.

👊 Agustín #Marchesín destruyó a Jorge #Sampaoli por la convocatoria al #Mundial 2018.



⚽ El arquero de #Boca fue parte de convocatorias del ex DT de la #SelecciónArgentina en casi todas las Eliminatorias, sin embargo, quedó fuera de la #CopaDelMundo.https://t.co/gFUetnH9Em — LMNeuquén (@LMNeuquen) February 6, 2025

Eso le causó molestias al guardameta y hace poco tuvo palabras para Sampaoli. "Estuve los cuatro años de las Eliminatorias. Creo que él fue injusto conmigo" a eso agregó la forma en que se dio su no convocatoria. "Me llamó para decirme que iba a estar en la lista y después no estuve, fue raro", declaró.

También, el ahora compañero de Carlos Palacios y Williams Alarcón en el elenco xeneize, explicó los sacrificios que hizo por la Selección Argentina y que después no fue devuelto por el DT. "Me perdí hasta el nacimiento de mi hijo" eso ocurrió el día en el que se clasificaron a la Copa del Mundo de 2018.