Mayne-Nicholls por demanda de Sampaoli: Hay que tener un mínimo de corrección moral

El ex presidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, disparó contra Jorge Sampaoli luego de que el otrora técnico de la Roja junto a su cuerpo técnico presentara una millonaria demanda en contra del organismo por "daños morales".

En conversación con el programa radial "El Pulso de la Tarde" de Madero FM, el actual vicepresidente de Blanco y Negro afirmó al respecto que "no me sorprende. El monto me da lo mismo, no es un tema de montos. Es el hecho de demandar por todo lo que se ha dicho".

"(La demanda) pudo ser por un peso, pero yo creo que uno tiene que tener un mínimo de corrección moral, sobre todo si va a dirigir a jugadores en el futuro", afirmó.

En la misma línea, el ex timonel del balompié nacional agregó que "lo encuentro increíble. Hay gente que cree que se pueden hacer estas cosas y hay otros que no, y lamentablemente al final del día una vez más es la selección chilena la que sale de alguna manera salpicada por esta noticia a la que yo creo que cuesta darle crédito", agregó.

A su vez, Mayne-Nicholls afirmó que la acción legal de Sampaoli "no sé si es una falta a la moral, pero sí a la ética y por último al comportamiento racional de los seres humanos".

"Porque ¿cuál es la lógica de una persona que a todas luces y por lo que él mismo dijo en ningún momento se quiso ir? Así lo dijo, entonces cuesta mucho sacudirse de un tema así y por eso insisto, el asombro es muy grande", indicó.