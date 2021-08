Juan Antonio Pizzi dejó de ser entrenador de Racing de Avellaneda

El ex director técnico de la selección chilena Juan Antonio Pizzi fue cesado de Racing de Avellaneda, luego de una irregular campaña que se vio aún más mermada con la última derrota en el clásico frente a Independiente (1-0).

Según informó la prensa argentina, el director deportivo Rubén Capria llamó a Pizzi para comunicarle la noticia, y falta solo la oficialización por parte del club, ya que se están arreglando temas económicos.

🚨 ÚLTIMO MOMENTO 🚨



Juan Antonio Pizzi se va de Racing: Rubén Capria lo llamó y le comunicó que no será más el entrenador de la Academia 🔵⚪



▶ ¿Qué te parece la decisión de la dirigencia? pic.twitter.com/PBmQyqT5rq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2021

Claudio Ubeda asumirá como interino, mientras que Alexander "Cacique" Medina suena para tomar el cargo en el equipo de los seleccionados nacionales Eugenio Mena y Gabriel Arias.

Racing quedó fuera de la Copa Libertadores en octavos de final y en la actual liga argentina está séptimo con ocho puntos en cinco partidos disputados.

Pizzi no ha tenido buenos años como director técnico, dado que tras su fracaso con La Roja, luego de no clasificar al Mundial de Rusia 2018 con la "generación dorada", no le fue bien en Arabia Saudita (donde dirigió en la cita planetaria), ni tampoco en San Lorenzo y la "academia".