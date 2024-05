¿Y Madrid?: Kylian Mbappé tuvo un fuerte coqueteo con un gigante del fútbol italiano

Kylian Mbappé sigue aumentando las especulaciones respecto a su futuro lejos de Paris Saint-Germain, y si bien la estrella francesa tendría todo acordado para fichar por Real Madrid de cara a la próxima temporada, esta jornada puso dudas al manifestar un fuerte coqueteo con otro gigante del viejo continente.

El otrora multicampeón con PSG fue elegido este martes como el mejor jugador de la última temporada en la ceremonia de los Globe Soccer Awards, instancia en la que aprovechó de conversar respecto al camino que seguirá en su carrera.

Es que, 'Kiki' tuvo un guiño a nada menos que AC Milan, elogiando al club de 'Rossoneri' e incluso abordando la posibilidad de jugar en sus filas.

Consultado por Sky Sports Italia, Mbappé comentó de qué tan probable es que incursionara en el fútbol italiano, apuntando específicamente al archirrival de Inter en el 'Calcio'.

"¿Yo en Italia? Nunca sabemos lo que pueda pasar. Cuando yo era niño era muy seguidor de AC Milan. Y, siempre he dicho que si fuese a Italia me gustaría jugar en Milan", declaró Mbappé al citado medio.

Incluso, 'Donatello' expresó que: "Todos en mi familia son grandes fans de AC Milan".

De esta manera, habrá que ver qué le depara a Mbappé para después de la EURO 2024, teniendo en cuenta que según los trascendidos ya tiene prácticamente todo acordado para incorporarse a Real Madrid, aunque este guiño a un histórico del fútbol italiano y europeo alimenta las especulaciones.

