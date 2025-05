“Nos trataron como delincuentes”: Hinchas de La Serena denuncian insólita requisa de cuellos de polar en La Portada

En medio de la alegría por el triunfo de Deportes La Serena sobre Deportes Iquique en el cierre de la fecha 11 del Campeonato Nacional 2025, una grave denuncia empañó el ambiente en el Estadio La Portada. Varios hinchas reportaron que los guardias de seguridad obligaron a botar cuellos de polar en el ingreso, afectando incluso a niños y adultos mayores.

El hecho ocurrió en el debut del técnico Cristian Paulucci, y fue ampliamente comentado en redes sociales. Frano Petit, uno de los hinchas asistentes, comentó en sus redes sociales que "a las 20:30 hacía frío. Llevé un cuello caro y de buena calidad, pero me obligaron a botarlo. No hubo opción de dejarlo en el auto. La entrada ya estaba escaneada".

Vergonzosa primera jornada del flamante "Registro nacional de hinchas" @ANFPChile en La Portada.

Guardias requisaron los "cuellos de polar" para el frío a niños y abuelos.

Se fue Estadio Seguro ¿y llegó Estadio Inseguro?

No hay pronunciamiento de @CDLS_OFICIAL #OnlyGranates pic.twitter.com/ICBFt3VkFn — OnlyGranates (@onlygranates) May 20, 2025

Hinchas de La Serena denuncian que los trataron como "delincuentes"

Petit denunció también falta total de información previa, sin avisos en redes sociales ni carteles en el acceso: "Sólo falta de criterio, desinformación y trato prepotente. Incluso ofrecieron combos por preguntar. Nos trataron como delincuentes", reclamó.

La historia fue difundida por el medio partidario Only Granates y replicada por otros fanáticos, quienes aseguraron haber vivido situaciones similares esa noche. Algunos incluso mencionaron que el Sernac advirtió que el registro aún no cumple ciertas normativas y no está vigente en todo el país.

El reclamo apunta directamente a la organización de Deportes La Serena y la ANFP, acusados de mala gestión y del poco respeto por el hincha, según el testimonio viralizado. La situación reabre el debate sobre la implementación del sistema de control de acceso a los estadios y los criterios sobre qué elementos pueden o no ingresar los asistentes que semana a semana van al estadio.