Bayer Leverkusen fichó al delantero checo Patrik Schick

El equipo en que milita el volante chileno Charles Aránguiz, Bayer Leverkusen, sumó como refuerzo al delantero checo Patrik Schick, quien fue adquirido desde AS Roma a cambio de una tarifa que alcanza los 26,5 millones de euros.

El futbolista se sumó a los italianos en el 2017 y en la temporada 2019-2020 jugó a préstamo en RB Leipzig, donde marcó 10 goles y jugó la Liga de Campeones.

Además de dichos elencos, Schick estuvo en Sparta Praga, Bohemians 1905 y Sampdoria.

El artillero, de 24 años, firmó contrato hasta el 2025 con los de las "aspirinas".

"I am so happy to be here..." 😍#Schick | #Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/chANcu3jSf