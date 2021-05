Lewandowski igualó a Gerd Muller como máximo anotador en una misma temporada de Bundesliga

El delantero polaco Robert Lewandowski no deja de cosechar récords en el fútbol europeo. Este sábado, en el empate de Bayern Munich de 2-2 ante Friburgo, igualó la marca del histórico Gerd Muller como el máximo anotador en una misma temporada de Bundesliga.

Con su conquista de penal a los 26 minutos de juego ante el elenco "Breisgau-Brasilianer", el artillero de la escuadra bávara llegó a 40 goles, alcanzando la cifra que el "Bombardero" ostentaba hasta el día de hoy.

Esta marca fue establecida por Muller hace 49 años, en la temporada 1971-72 de la liga alemana, por lo que siempre se hizo creer que sería difícil de emular por algún otro jugador.

I achieved a goal that once seemed impossible to imagine #Lewy40 ⚽ I'm so unbelievably proud to make history for @FCBayern, and to play a part in creating the stories that fans will tell their children - following in the footsteps of legends like Gerd Müller #RL9 #4EverGerd 🤜🤛 pic.twitter.com/G7EYWz88dn