Arbitro confesó que cobró un penal erróneo de forma intencional en una final de Champions

El árbitro inglés Mark Clattenburg reconoció que cobró un penal equivocado intencionalmente en la final de la Champions League entre Real Madrid y Atlético de Madrid en 2016, en el Estadio "Giuseppe Meazza (San Siro)" de Milán.

La decisión fue una pena máxima en el primer tiempo a favor de Atlético, cuando el partido estaba 1-0 a favor de los "merengues" en lo que él dijo que era una compensación porque había validado un tanto en fuera de juego a Sergio Ramos.

"Lo pité porque eso devolvía el equilibrio. Ya que el Madrid tuvo esa oportunidad con el gol en fuera de juego que el Atlético había recibido", sostuvo en el podcast The Brazilian Shirt Name.

"Fue uno de esos escenarios perfectos de arbitraje. Doy el penal, Pepe viene y me dice que eso no fue falta y le dije que tampoco había sido legal el gol de ellos en fuera de juego y se fue. Atlético tuvo la oportunidad de empatar el gol en fuera de juego y claramente fallaron. Y ahora me culparán a mí, pero no pueden porque -Antoine- Griezmann tuvo la oportunidad con ese penal", añadió.

Clattenburg ya había hablado en el pasado del gol de Ramos, sobre el cual reveló en aquella ocasión que se había dado cuenta en el descanso, mientras que esta vez sostuvo que se dio cuenta de inmediato, pero que al intentar conversar con su asistente por intercomunicador éste jamás le contestó, explicándole después que hubo una falla técnica.