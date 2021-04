Juan Román Riquelme contó que todavía no supera el penal errado con Villarreal ante Arsenal

El ex futbolista Juan Román Riquelme, hoy vicepresidente de Boca Juniors, reveló que aún no supera el penal que falló en las semifinales de la Liga de Campeones del 2006, cuando defendía a Villarreal y era dirigido por Manuel Pellegrini.

En aquella ocasión el argentino tuvo en su pie derecho la opción de meter al "Submarino Amarillo" en el duelo decisivo del campeonato, pero el arquero de los "gunners" Jens Lehmann lo impidió con una soberbia atajada.

Con motivo del nuevo encuentro entre ambos elencos en una semifinal, esta vez en la Europa League, Riquelme se encontró vía telemática con algunos miembros de ese plantel, como Marcos Senna, Diego Forlán, Robert Pirés y el ex U. Católica Rodolfo Arruabarrena.

"Ahora tengo mucha ilusión de que Villarreal pueda llegar a la final. En aquel momento tanto el club como el cuerpo técnico y los jugadores hicieron un trabajo muy bueno. Hemos sido afortunados que muchos de los chicos nos ayudaron, nos dieron una mano muy grande, solamente tengo que dar las gracias", señaló Juan Román.

"Pero ese penal no lo volví a ver, no creo que lo vuelva a ver... Y me va a quedar siempre la sensación de que teníamos que jugar esa final de Champions con el Barça, que creo que la hubiésemos pasado bien", completó.