Las duras críticas contra Valverde por sacar a Arturo Vidal en el duelo ante Liverpool

Las redes sociales no tuvieron piedad con el técnico del equipo catalán.

El director técnico de FC Barcelona, Ernesto Valverde, fue el centro de las críticas en la semifinales de revancha que los catalanes perdieron 4-0 ante Liverpool, esto debido a la decisión de sacar a Arturo Vidal para permitir el ingreso de Arthur a los 74 minutos de partido.

Mira acá los descargos:

Saca a Vidal, el mejor jugador del equipo, el que jugó en todo el campo, y ganó todos los balones. Arthur, quien tendría q haber sido titular desde ya. Y no saca a Rakitić (que ya parece un mimado) cuando nos hacen el 4to gol.



Valverde, por el bien de todos, dimite ya. — I mean (@agustinselves) 7 de mayo de 2019

Que asco el Barca, el único jugador presentable hoy fue Vidal y lo saca Valverde... — Ricardo Vascones (@RickiVP) 7 de mayo de 2019

Cuando sacó a Vidal pensé: ya está, la cagó. Valverde es de esa gente que cree que todo se resuelve con "funcionamiento", con "normalidad" y eso lo condena a ser un mediocre absoluto. Odio con todas mis fuerzas esa actitud en la vida, no solo en el fútbol. — Juan Cárdenas (@tigrillodelsur) 7 de mayo de 2019

La defensa muy mal, no entiendo como Valverde repite el mismo PUTO ONCE. Semedo en banca, coutinho cagandola, Arthur debió arrancar y como saca a Vidal en vez de Rakitic! Tenemos un cagón como entrenador. — Juan Capu. (@Juan090695) 7 de mayo de 2019

Me vale madreeee! Como tú tienes a un técnico que comete el mismo error dos años seguidos... siempre se lo he criticado a Ernesto Valverde, malos cambios en momentos claves solo por no quitar a los intocables... sacar a Vidal cuando puso todo en el primer tiempo? En serio? — Alvaro Quintana (@Duvely00) 7 de mayo de 2019

Alguien que me explique cómo va a sacar a Vidal el mejor jugador del Barca Hoy, por favor Valverde siempre te he defendido como un gran técnico pero con todo respeto hoy te equivocaste y no una sino tres veces

1- La alineación

2-Los cambios

3-Tu falta de respuesta y tu miedo — Yamir Hernandez (@YamirHernandez7) 7 de mayo de 2019

El único que merece hoy quedarse en este club es Arturo Vidal y el terrorista de Valverde lo saca del Campo, no puede poner un pie más en este club ese señor. — Seibin Onfiire (@_Messismo) 7 de mayo de 2019

Valverde volvió a Arthur en su leroy sane, en eso de no meterlo a tiempo, y luego comete la pendejada de sacar a Vidal. — samuel997 (@samueljs997) 7 de mayo de 2019

Como se equivocó Valverde al sacar a Vidal mamita... era por Rakitic. — ⚪️⚫️ (@onatemauro) 7 de mayo de 2019

Esto no se puede... Ya fuera paja no quiero ver ni a Suárez ni a Rakitic toda la fucking defensa solo Vidal corrió hoy y lo saco el idiota de Valverde Hahahha es impensado no puedo creerlo 😔 😢 — Rolando Machado (@RolandoMachado) 7 de mayo de 2019

Encontré súper estupido el cambio de Vidal , siendo que era uno de los pocos que seguía ayudando. Out Valverde. — Elias Olivares (@iEliasThrash) 7 de mayo de 2019

Vidal era el mejorcito del medio campo y el burro del DT lo saca, Rakitic era el mas bajo y lo deja en la cancha....anda clarito Valverde...🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️#ChampionsxFOX #ChampionsLeague — Luisao (@craaa) 7 de mayo de 2019

En instancias decisivas no puedes dar ventajas, Valverde saca a Vidal en vez de sacar a Rakitic, mete a otro mediocampista en vez de meter un extremo, no se que partido vio. es un desastre de tecnico — Johnny Valle Garcia (@johnnydaniel25) 7 de mayo de 2019

Inexplicable el cambio de Valverde, el equipo perdió marca y atención, sacar a #Vidal fue lo peor que pudo hacer, desde que salió jugaron con uno menos #ChampionsLeague #Barcelona https://t.co/5hkw3eAKkO — Fernando E Arredondo (@FernandoAM1) 7 de mayo de 2019

Lo de sacar a Vidal, el mejor jugador del Barcelona hoy es una cosa absurda. Valverde repitió el mismo libreto que en Roma al pie de la letra. Completamente sin repuesta y carente de soluciones. — Miguel Santamaría (@migkun) 7 de mayo de 2019

Con la salida de Vidal, Valverde sacó los únicos huevos que habían del Barça en Anfield. — Marlon Con R. (@MarlonRustrian) 7 de mayo de 2019

Una verguenza Valverde que saca a Vidal el mejor de la cancha y no a rakitic 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ — S Иоvoooa ت (@Novooaaa) 7 de mayo de 2019

Error de Valverde al sacar a Vidal, el unico que mete huevos en un equipo que hoy le falto sangre!! #ChampionsxFOX — MATIAS ♛ ALTAMIRANO (@Matiasalta11) 7 de mayo de 2019

Si Valverde tiene un poco de vergüenza dimite en rueda de prensa hoy mismo.

No digo que sea el único culpable, ni mucho menos, pero cuando sacas a Busquets y Vidal ya das una señal a tu equipo de resistir el resultado y no sentirte ganador.

Es mentalidad pura y dura. Mala gestión — Argüelles (@byArguelles) 7 de mayo de 2019

Valverde no puede seguir mas, que planteamiento tan lamentable.. ¿y porqué saca a Vidal? #ValverdeOut — Canelo (@ELrisitasjr) 7 de mayo de 2019

El Barcelona del ciego de Valverde perdió el partido al sacar a Vidal, el único jugador que corría ante ese equipo de zombis, Vidal es pícaro con el en cancha no le hacían el 4-0, como se lo hicieron.#ChampionsLeague — Nijash-Ali Morrison (@arieleltraidor) 7 de mayo de 2019

Arturo Vidal ha sido el mejor del Barça. El único que le puso coraje y trató de darlo todo.

Adivinad qué hizo Valverde. Pues eso gente. Lo que hay. — Geek Futbolero™ (@geekfutbolero) 7 de mayo de 2019