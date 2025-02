Manchester City vs Real Madrid EN VIVO por la UEFA Champions League: horario y dónde verlo por TV y online

Dos titanes europeos se vuelven a ver las caras en la UEFA Champions League, pero la sorpresa es que no se encontrarán en una de las fases finales, sino que será en una de las primeras fases mano a mano de la competencia más grande en Europa.

Se trata del Manchester City y el Real Madrid, quienes se enfrentarán en el Etihad Stadium por la ida de los dieciseisavos de final. Los dos equipos no pasan un buen presente, ya que los Merengues no logran encontrar su mejor versión, mientras que los dirigidos por Pep Guardiola fueron el tercer peor clasificado de la primera fase de la competición.

Este será el cuarto enfrentamiento entre los ingleses y los españoles en cuatro años, donde el registro es favorable para los madrileños con victorias los años 2022 y 2024, mientras que los Citizens se impusieron el año 2023.

