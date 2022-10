Shakhtar: Es muy difícil pensar en el partido con Real Madrid cuando tu país está en peligro

Los integrantes del conjunto ucraniano Shakhtar Donetsk amanecieron este lunes con la noticia de bombardeos rusos a gran escala en ciudades como Kiev, Leópolis y Zaporiyia que le hacen "muy difícil pensar" en el partido que han de disputar martes frente a Real Madrid y que se disputará en Varsovia (Polonia).

Desde el Regent Hotel de la capital polaca, el plantel de Shakhtar sigue de cerca las novedades de los bombardeos en ciudades en las que, como Kiev, algunos futbolistas tienen a familiares y amigos.

"Toda Ucrania ha estado bajo un ataque terrorista con misiles desde la mañana del 10 de octubre. Es muy difícil pensar en el partido de Champions contra Real Madrid cuando tu país está en peligro", compartió la cuenta oficial de Twitter del club, en su perfil en inglés durante esta mañana de lunes.

Lo hizo junto a una foto de las consecuencias de los ataques y otras publicaciones en vídeo de la situación que se vive en Kiev, incluido uno en el que población ucraniana cantaba canciones de su país mientras intentaban resguardarse de los ataques rusos en un metro de la capital.

Situación de terror causada después de los bombardeos rusos a gran escala en ciudades como Kiev, Leópolis y Zaporiyia han causado este lunes varios muertos, mientras la población busca protección en los refugios.

😰 Entire Ukraine has been under terrorist missile attack since the morning of October 10.



It is very difficult to think about the UCL match vs Real Madrid when our country is in danger.



