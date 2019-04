Solskjaer: Messi es uno de los mejores de la historia, pero no es imparable

El técnico de Manchester United, el noruego Ole Gunnar Solksjaer, analizó el duelo que su equipo afrontará este miércoles ante FC Barcelona, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones y aseguró que aunque Lionel Messi está entre los mejores del mundo, no es imparable.

"Es un jugador fantástico, uno de los mejores de historia, una de las mejores individualidades que he visto. Pese a todo, no es imposible de parar. Esto no es un Messi contra Manchester United, sino un partido entre Manchester United y Barcelona", comentó el escandinavo en conferencia de prensa.

"¿Qué clase de plan puedes hacer para frenar a uno de los mejores del mundo? Ya hemos jugado contra Cristiano, Mbappé, Hazard... ya veremos cómo lo gestionamos mañana", añadió el ex delantero.

Respecto a las expectativas de cara a la llave, Solksjaer explicó que "cada partido es el más importante. Cuando te enfrentas al Barcelona, con la historia, el nivel de sus jugadores... sabemos que debemos hacer un partido a nuestro mejor nivel. Los jugadores creen y los aficionados también creen que podemos sacar adelante esta eliminatoria".