Jeisson Vargas se restó de la pretemporada de Montreal Impact y se espera su arribo a la U

Montreal Impact, escuadra de la Major Lague Soccer, anunció mediante sus redes sociales que el nacional Jeisson Vargas no acompañará al plantel en la pretemporada debido a la posibilidad de préstamo con otro equipo. Ello refuerza la opción de su llegada del atacante a Universidad de Chile, que espera poder ficharlo para toda la temporada 2019.

"Jeisson Vargas no viajará con el equipo a Florida el lunes debido a la posibilidad de préstamo a otro equipo", escribió el equipo canadiense en su cuenta de Twitter.

Según pudo conocer Al Aire Libre en Cooperativa durante el fin de semana, el formado en Universidad Católica llegará cedido por un año con opción de compra desde el Impact.

La idea es que pueva viajar durante esta semana para integrase al elenco de Frank Darío Kudelka, quien necesita un reemplazante para el venezolano Yeferson Soteldo, que ahora forma parte de Santos de Brasil.

