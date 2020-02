Club español expulsó a pasapelotas que trataron de "inmigrante" a portero cubano

El club español UD Ibiza, de la Segunda División B de España (tercera categoría), expulsó de su academia a un grupo de pasapelotas que insultó de forma racista al portero cubano de Sporting de Gijón B, Christian Joel.

El golero, tras el partido que su equipo perdió 1-0 como visita, acusó que los menores le robaron una camiseta mientras realizaba el calentamiento y luego le enviaron un video tratándolo de "inmigrante".

"Tras el partido en Ibiza los recogepelotas me mandaron un video llamándome inmigrante con la sudadera -camiseta- que me cogieron -quitaron-. Estas situaciones no se pueden consentir de ninguna manera", denunció el meta.

Luego de esta acusación, Ibiza reaccionó con un comunicado en el que avisó que expulsa de forma inmediata a los jóvenes futbolistas de su academia, porque "es una entidad deportiva formada por personas de procedencias, lenguas y creencias muy diferentes".

Vivimos en una sociedad en la que el racismo no tiene cabida en ningún aspecto de la vida



