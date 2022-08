Pellegrini tras la goleada de Betis: No solo es ganar, sino la manera en cómo se gana

Luego de vencer 3-0 a Elche en Sevilla, Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, habló ante los medios, analizando el partido y refiriéndose tanto a los objetivos de la temporada como a los problemas para incorporar jugadores.

"Me alegro por la actuación del equipo, los goles marcados y no sufrir ninguno. Fue un partido muy completo. Enfrentar el primer partido con 11 jugadores menos es una ventaja que en el fútbol no se puede dar, pero el grupo es fuerte y crece ante la adversidad", dijo en conferencia de prensa

"Me quedo con el espíritu de equipo. Es un grupo sólido que se apoya entre ellos jueguen o no jueguen", agregó.

"No solo es ganar, sino la manera en cómo se gana, y el hincha de Betis se siente comprometido ante un equipo que da espectáculo y mira siempre hacia adelante; la Copa del Rey hizo mayor esa conexión. El objetivo es hacer una temporada mejor, sabiendo que el listón está muy alto", sumó.

Además, el "Ingeniero" fue consultado por las dificultades del club para cumplir con el fair play financiero e inscribir a sus principales figuras, entre las que se encuentra Claudio Bravo. "Es un tema y una pregunta que no me corresponde contestarla a mí. Las conversaciones internas no las haré externas", expresó.

"Hasta el 1 de septiembre hay tiempo. Me alegro que los canteranos tengan la oportunidad y la aprovechen, pero tenemos que tener un plantel de acuerdo a los objetivos de la temporada", cerró el DT nacional.