Ex jugador de PSG falleció a los 24 años

El club donde militaba no informó de las causas de su fallecimiento.

El ex jugador de París Saint-Germain y ex internacional francés sub-20 Jordan Diakiese falleció este jueves a los 24 años de edad, anunció este viernes su actual club, AS Furiani, de categoría National 3.

El equipo corso, que no precisó las causas de la muerte, señaló en un comunicado que el deceso se produjo en Madrid, y destacó las cualidades del jugador, que se había formado en las categorías inferiores de PSG.

AS Furiani recordó que el futbolista había llegado en julio pasado y aseguró que era "un muchacho carismático que enseguida gustó, tanto en el césped como fuera".

"Siempre sonriente, bastante discreto, trabajador, Jordan supo integrarse muy rápidamente desde su llegada", comentó.

Diakiese había formado parte en PSG de la misma generación que Prisnel Kimpembé o Kingsley Coman, con quienes disputó algunos partidos de la Youth League, antes de que fuera descartado en 2015.