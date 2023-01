"Aprendió a hacer estupideces": Hugo Lloris fue muy criticado por autogol ante Arsenal

El arquero francés Hugo Lloris escribió otro negro capítulo en la temporada 2022-2023 al marcar un autogol que le valió muchas críticas en la caída de Tottenham, por 2-0 ante Arsenal.

El meta fue responsable directo del 1-0 para los "gunners" cuando fue incapaz de repeler un remate que terminó enviando a su propia puerta en el minuto 13.

A raíz de esta jugada, algunos usuarios recordaron los dichos que dejó en contra del argentino Emiliano Martínez, cuando sostuvo que "no sé hacer estupideces en el arco", y afirmaron que "ya las aprenció".

Revisa el autogol y algunos comentarios:

Loool Lloris tried to catch the ball like he was killing a stubborn mosquito smh pic.twitter.com/H3loDwcq2U