Benoit Badiashile llegó a Chelsea tras el traspaso fallido de Enzo Fernández

Pese a que Chelsea ha animado bastante el mercado con las ofertas hechas a Enzo Fernandez, su directiva no pierde el tiempo y decidió darle una reconstrucción al equipo. Es así como durante las últimas horas cerraron el fichaje del francés Benoit Badiashile proveniente de AS Mónaco.

Según reporta TYC Sports, el cuadro de Londres y del principado llegaron a un acuerdo para hacerse de los servicios del central a cambio de 38 millones de euros. Así mismo, Fabrizio Romano (periodista especializado en los mercados de fichajes) aseguró que el futbolista firmó su vínculo hasta mediados del 2029.

El defensor de 21 años se despedió de sus compañeros y superó las revisiones medicas para ser anunciado como la nueva incorporación de los 'blues'. Badiashile jugó 133 encuentros con la camiseta de AS Mónaco donde logró convertir seis goles y asistir en dos ocasiones.

Official, confirmed. Benoit Badiashile joins Chelsea from Monaco for €38m and he signs until June 2029, seven year and half deal 🔵🤝🏻 #CFC



Boehly and Eghbali: “He's an excellent player. We are sure Benoit will form an important part of our team in the years ahead”. pic.twitter.com/s32UoPpfnh