Chelsea pidió jugar a puertas cerradas ante Middlesbrough: Es una sugerencia bizarra

Chelsea FC solicitó a la Asociación de Fútbol Inglesa jugar su próximo duelo como visita ante Middlesbrough, por FA Cup, a puertas cerradas "por cuestiones de integridad deportiva", pues debido a las sanciones gubernamentales, no pueden vender entradas para sus duelos fuera de casa. El club de Teesside respondió a los "blues".

"Somos conscientes de la solicitud de Chelsea de que la eliminatoria de la sexta ronda de la FA Cup del sábado se juegue a puerta cerrada y consideramos que su sugerencia es bizarra y sin ningún mérito", indicaron en un comunicado.

"Todos conocen muy bien las razones por las que Chelsea ha sido sancionado y que esto no tiene nada que ver con el Middlesbrough Football Club. Sugerir como resultado que MFC y nuestros fanáticos deben ser penalizados no solo es extremadamente injusto sino que carece de fundamento", agregaron.

Anteriormente el presidente de "Boro", Steve Gibson, dijo que "esto es patético por parte de Chelsea".

Finalmente el cuadro londinense retiró la petición ante la FA, ente con quien seguirán en contacto para resolver la situación ante las sanciones al club azul. El duelo entre Middlesbrough y Chelsea por cuartos de final de la Copa de Inglaterra será el sábado 19 de marzo, a las 14:15 horas de Chile (17:15 UTC).

The FA has issued the following statement. We are grateful for the FA’s continuing efforts to help us find a solution. https://t.co/fm1uYfSLNz