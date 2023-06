De la NFL a la Premier: Grupo de San Francisco 49ers acordó la compra de Leeds United

El grupo de inversión 49ers Enterprises, de la franquicia de fútbol americano San Francisco 49ers, llegó a un acuerdo con el dueño de Leeds United, Andrea Radrizzani, para la compra de sus acciones en el club inglés.

La escuadra de Yorkshire anunció el acuerdo en un comunicado, y está a la espera de recibir la aprobación por parte de la Premier League, que tendrá que evaluar si los nuevos dueños son adecuados para entrar en la liga.

Este proceso podría durar varias semanas, ya que la Premier renovó esta normativa para evitar la entrada en la competición de dueños insolventes o cuyos fondos procedan de negocios irregulares.

"Leeds puede confirmar que se ha llegado a un acuerdo entre Aser Ventures y 49ers Enterprises para la compra del club. Ambas partes continuarán trabajando en los detalles y se darán más detalles pronto", expresó el equipo, que desde 2017 tiene el 57% de su propiedad en manos de Radrizzani.

La relación entre ambas partes no es nueva, ya que el presidente de 49ers Entreprises, Paraag Marathe, es vicepresidente del Leeds desde 2021.

