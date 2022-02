DT de Blackburn sobre baja de Ben Brereton: Pueden ser días, semanas o meses

Tras anunciar que no podrá contar con Ben Brereton el próximo fin de semana, Tony Mowbray técnico de Blackburn Rovers se refirió a la lesión en el tobillo, asegurando que pueden ser días o meses los que se vea afectado.

"Está de buen humor, pero no estará disponible para el próximo juego o dos. Se torció el tobillo, podrían ser unos días, unas semanas, unos meses. Vamos a esperar y ver", alarmó el entrenador.

"Estamos decepcionados, pero es una oportunidad para alguien más este fin de semana. No hemos estado anotando libremente en el último mes más o menos, así que veremos si podemos encontrar la forma este fin de semana", añadió.

Respecto a la carga de partido que ha tenido el delantero chileno, expresó que "tenía un calendario muy difícil y parecía un poco fatigado antes de irse (a jugar por Chile), luego jugó dos partidos a 10.000 metros de altura. Ahora que se torció el tobillo, es frustrante para nosotros, frustrante para Ben".

"En algún momento, probablemente necesitaba un descanso, regresará con hambre y listo. Es increíble este año para nosotros, hablo de su personalidad y lo que aporta al equipo. Es hora de que alguien más de un paso adelante para marcar, como lo hizo Ben cuando Adam Armstrong se fue en el verano", cerró.

