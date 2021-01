DT de Newcastle contó su diálogo con Bielsa: Fue en un inglés un poco raro

Steve Bruce, entrenador de Newcastle, reveló el diálogo que sostuvo con Marcelo Bielsa y que se hizo viral, tras el partido que Leeds ganó el martes por 2-1.

Ambos entrenadores tuvieron una conversación que se pudo apreciar en la transmisión del partido, pero no se sabía los detalles de dicho cruce de palabras.

Bruce confesó lo que ocurrió y dijo que Bielsa fue "muy elogioso con nuestro equipo, dijo que merecíamos más".

"Fue en un inglés un poco raro, pero le agradecí por eso. Creo que incluso él reconoció que jugamos muy bien la segunda parte", añadió.

Leeds en la Premier League está en la medianía de la tabla con 26 puntos, mientras que Newcastle se ubica en la parte baja con 19 unidades.

Esta fue la conversación:

Bielsa: Steve your fucking shit, you’ve got a team like that and they play awful.

Bruce: I know pic.twitter.com/jbD9HSevLQ