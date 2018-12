El Boxing Day en Inglaterra e Italia repletará la cartelera futbolera tras la Navidad

Este miércoles 26 de diciembre se realizará el tradicional Boxing Day, jornada en la que en Inglaterra se promueve la realización de donaciones y regalos las personas de bajos recursos, pero en la que también la Premier League entrega fútbol al por mayor con la programación de todos sus encuentros de la fecha.

Este año no será la excepción y la jornada 19 de la liga inglesa tendrá nueve de sus 10 encuentros el día posterior a la Navidad, solo siendo postergado para el jueves 27 el compromiso que jugarán Southampton y West Ham United de Manuel Pellegrini.

No obstante, este año los ingleses no están solos en la iniciativa y la Serie A de Italia, también programó todos sus encuentros de la fecha 18 para aquel día, promoviendo la solidaridad en cada uno de los estadios y sus recaudaciones.

Revisa la programación de la jornada 19 de la liga inglesa:

Miércoles 26 de diciembre

Fulham vs. Wolverhampton. 09:30 horas.

Burnley vs. Everton. 12:00 horas.

Liverpool vs. Newcastle. 12:00 horas.

Crystal Palace vs. Cardiff City. 12:00 horas.

Leicester City vs. Manchester City (Claudio Bravo, lesionado) 12:00 horas.

Tottenham vs. Bournemouth. 12:00 horas.

Manchester United (Alexis Sánchez, lesionado) vs. Huddersfield Town. 12:00 horas.

Brighton vs. Arsenal. 14:15 horas.

Watford vs. Chelsea. 16:30 horas.

Jueves 27 de diciembre

Southampton vs. West Ham United (Manuel Pellegrini). 16:45 horas.

La programación del Boxing Day de la Serie A:

Miércoles 26 de diciembre

Frosinone vs. AC Milan. 08:30 horas.

Fiorentina vs. Parma (Francisco Sierralta). 11:00 horas.

Cagliari vs. Genoa. 11:00 horas.

Bologna (Erick Pulgar) vs. Lazio. 11:00 horas.

Atalanta vs. Juventus. 11:00 horas.

Sampdoria vs. Chievo Verona. 11:00 horas.

Torino vs. Empoli. 14:00 horas.

AS Roma vs. Sassuolo. 14:00 horas.

Spal vs. Udinese. 14:00 horas.

Inter de Milán vs. Napoli. 16:30 horas.