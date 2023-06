Elton John recibió al plantel de Manchester City tras haberse coronado campeón de la FA Cup

Manchester City conquistó el título de la FA Cup inglesa este fin de semana a costa de su clásico rival. Entre las felicitaciones que recibió el elenco "Sky Blue" hubo una muy especial, que incluso fue a entregar personalmente sus parabienes a los jugadores.

A través de sus redes sociales, el equipo "Ciudadano" publicó un video del mítico músico inglés Elton John dándoles la bienvenida de vuelta a Manchester, donde saludó a cada uno de los dirigidos por Pep Guardiola.

En otro registro mostrado por el City se ve al también pianista cantando junto a algunos funcionarios del club a la bajada del avión que los trajo desde Wembley, donde se disputó la final ante Manchester United.

You can tell everybody, we’ve won the FA Cup! 🏆 pic.twitter.com/gYzUTyg6mp