Harry Kane: Quiero alcanzar el nivel de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

El delantero inglés Harry Kane, quien reveló su deseo de salir de Tottenham tras la presente temporada, avisó que tiene la idea de alcanzar el nivel que alguna vez tuvieron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, mientras que también espera ganar trofeos en el segundo capítulo de su carrera".

Según contó a Gary Neville en su serie de YouTube "The Overlap", no tiene la intención llegar al final de su trayectoria y arrepentirse, por lo que "quiero ser lo mejor que pueda".

"No tengo miedo de decir que quiero ser el mejor. Quiero intentar alcanzar el nivel de Ronaldo y Messi, es mi última meta, ganar trofeos, anotar 50, 60 ó 70 goles por temporada", señaló al legendario jugador británico.

"La presión conmigo mismo siempre es mayor de la que cualquiera pueda poner sobre mí", continuó el goleador del Mundial de Rusia 2018.

"Me quedan siete u ocho años y algo así he tenido ya en la Premier. Así que no estoy apurando nada, no estoy desesperado", completó Kane.