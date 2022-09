La Reina Isabel II: ¿Fanática de Arsenal o West Ham United?

Una gran duda ha resonado en las últimas horas sobre la Reina Isabel II, que falleció este jueves, y su relación con el fútbol, una de las grandes pasiones en los 96 años de su vida.

La interrogante es: ¿cuál es el equipo favorito de Isabel? ¿Arsenal o West Ham?

Quizás una pista que puede responder esta pregunta es que la reina invitó en 2007 a los "Gunners" al Palacio de Buckingham, con jugadores como Thierry Henry, Cesc Fábregas, Thomas Rosicky y el técnico Arsene Wenger.

No obstante, hay otras versiones que unen a Su Majestad con el ex equipo de Manuel Pellegrini y Javier Margas, el cual supuestamente sigue desde que es joven, aunque no lo ha aceptado públicamente.

Desde su familia real no hay uniformidad, dado que el ahora Rey Carlos, hijo mayor y heredero al trono de la corona británica, es de Burnley, su nieto Enrique es de Arsenal, el príncipe Guillermo, presidente de la FA, es de Aston Villa, en tanto que su esposa Kate Middleton es de Chelsea.